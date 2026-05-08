Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азер Фараджов: В Абшеронском районе число ж/д остановок достигнет 40

    Инфраструктура
    • 08 мая, 2026
    • 10:07
    Азер Фараджов: В Абшеронском районе число ж/д остановок достигнет 40

    К 2030 году число железнодорожных остановок в Абшеронском районе планируется увеличить до 40.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пассажирских перевозок Азербайджанских железных дорог (АЖД) Азер Фараджов.

    По его словам, в рамках развития железнодорожной инфраструктуры на прилегающих к Баку территориях предусмотрено восстановление линий Ени Сураханы – Говсан, Бакыханов – Бина – Гала и Забрат – Маштага – Баглар, а также модернизация действующих и строительство новых станций.

    Он отметил, что на линии Баку–Хырдалан–Сумгайыт планируется открыть станции Баш Кешля, Гюздек и Бинагади, а на линии Баку–Пиршаги–Сумгайыт - остановки Кюрдаханы, Фатмаи и Сарай. Кроме того, поезда будут останавливаться на станции Н. Нариманов.

    "Проведен анализ дорожной инфраструктуры вдоль железнодорожных путей и ведутся проектные работы", - сказал Фараджов.

    По его словам, количество остановок на действующих линиях Абшеронской кольцевой железной дороги увеличится до 22. В дальнейшем, за счет ввода в эксплуатацию 18 новых станций и остановок на линиях Забрат–Маштага–Баглар, Бакыханов–Бина–Гала и Ени Сураханы–Говсан, к 2030 году этот показатель достигнет 40.

    Фараджов также сообщил, что в рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы предусмотрено восстановление линии Гюздек–Гарадаг. Это позволит перенаправить грузовые перевозки и увеличить пропускную способность пассажирских поездов на линии Баку–Хырдалан–Сумгайыт.

    Кроме того, к 2030 году планируется закупить 20 новых пассажирских поездов. В связи с этим проводятся анализы и переговоры с зарубежными компаниями.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Азер Фараджов Железнодорожные перевозки Госпрограмма по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку Грузовые перевозки Абшеронский район Железнодорожная инфраструктура
    Azər Fərəcov: "Abşeronda dəmiryol dayanacaqlarının sayı 40-a çatacaq"

    Последние новости

    10:46

    Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задача

    Внутренняя политика
    10:41

    Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:39

    В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию

    Происшествия
    10:29

    ABB покупает узбекский Davr Bank

    Финансы
    10:26

    В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37

    Другие страны
    10:24

    В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%

    Финансы
    10:18

    Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ

    В регионе
    10:16

    Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронами

    Другие страны
    10:16
    Фото

    Шахин Мамедов ознакомился с турецким морским дроном-камикадзе на SAHA 2026

    Армия
    Лента новостей