Азер Фараджов: В Абшеронском районе число ж/д остановок достигнет 40

К 2030 году число железнодорожных остановок в Абшеронском районе планируется увеличить до 40.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пассажирских перевозок Азербайджанских железных дорог (АЖД) Азер Фараджов.

По его словам, в рамках развития железнодорожной инфраструктуры на прилегающих к Баку территориях предусмотрено восстановление линий Ени Сураханы – Говсан, Бакыханов – Бина – Гала и Забрат – Маштага – Баглар, а также модернизация действующих и строительство новых станций.

Он отметил, что на линии Баку–Хырдалан–Сумгайыт планируется открыть станции Баш Кешля, Гюздек и Бинагади, а на линии Баку–Пиршаги–Сумгайыт - остановки Кюрдаханы, Фатмаи и Сарай. Кроме того, поезда будут останавливаться на станции Н. Нариманов.

"Проведен анализ дорожной инфраструктуры вдоль железнодорожных путей и ведутся проектные работы", - сказал Фараджов.

По его словам, количество остановок на действующих линиях Абшеронской кольцевой железной дороги увеличится до 22. В дальнейшем, за счет ввода в эксплуатацию 18 новых станций и остановок на линиях Забрат–Маштага–Баглар, Бакыханов–Бина–Гала и Ени Сураханы–Говсан, к 2030 году этот показатель достигнет 40.

Фараджов также сообщил, что в рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы предусмотрено восстановление линии Гюздек–Гарадаг. Это позволит перенаправить грузовые перевозки и увеличить пропускную способность пассажирских поездов на линии Баку–Хырдалан–Сумгайыт.

Кроме того, к 2030 году планируется закупить 20 новых пассажирских поездов. В связи с этим проводятся анализы и переговоры с зарубежными компаниями.