Азер Бадамов: В Гусаре должно быть обеспечено водоснабжение 11 тысяч жителей
Инфраструктура
- 13 марта, 2026
- 13:22
После заполнения водохранилища "Бянёвше гёлю" должно быть обеспечено водоснабжение семи сел вокруг города Гусар, где проживают около 11 тыс. человек.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Азер Бадамов в ходе обсуждения в парламенте отчета Кабинета министров за 2025 год.
По его словам, в настоящее время активно продолжаются работы по реконструкции и восстановлению водохранилища "Бенёвше гёлю".
"Однако после заполнения водохранилища должно быть обеспечено водоснабжение семи сел вокруг города Гусар, где проживают 11 тыс. человек. Чтобы завершить проект в срок и обеспечить жителей водой, важно также предусмотреть прокладку линий от водохранилища к этим селам", - отметил депутат.
