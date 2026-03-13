Азер Бадамов: В Гусаре должно быть обеспечено водоснабжение 11 тысяч жителей

После заполнения водохранилища "Бянёвше гёлю" должно быть обеспечено водоснабжение семи сел вокруг города Гусар, где проживают около 11 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Азер Бадамов в ходе обсуждения в парламенте отчета Кабинета министров за 2025 год.

По его словам, в настоящее время активно продолжаются работы по реконструкции и восстановлению водохранилища "Бенёвше гёлю".

"Однако после заполнения водохранилища должно быть обеспечено водоснабжение семи сел вокруг города Гусар, где проживают 11 тыс. человек. Чтобы завершить проект в срок и обеспечить жителей водой, важно также предусмотреть прокладку линий от водохранилища к этим селам", - отметил депутат.