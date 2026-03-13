Азер Бадамов: В Гусаре должно быть обеспечено водоснабжение 11 тысяч жителей

Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 13 марта, 2026
    • 13:22
    После заполнения водохранилища "Бянёвше гёлю" должно быть обеспечено водоснабжение семи сел вокруг города Гусар, где проживают около 11 тыс. человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Азер Бадамов в ходе обсуждения в парламенте отчета Кабинета министров за 2025 год.

    По его словам, в настоящее время активно продолжаются работы по реконструкции и восстановлению водохранилища "Бенёвше гёлю".

    "Однако после заполнения водохранилища должно быть обеспечено водоснабжение семи сел вокруг города Гусар, где проживают 11 тыс. человек. Чтобы завершить проект в срок и обеспечить жителей водой, важно также предусмотреть прокладку линий от водохранилища к этим селам", - отметил депутат.

    Azər Badamov: "Qusarda 11 min sakinin su təminatı həyata keçirilməlidir"
    Лента новостей