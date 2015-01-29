​AZAL проводит скидочную акцию на авиабилеты по маршруту Баку-Лондон

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) проводит специальную скидочную акцию на авиарейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку.

Как сообщили Report из AZAL, в рамках акции стоимость билетов на рейс Баку-Лондон-Баку (туда и обратно) снижена до 444 евро (392 манатов). До этого, при приобретении билетов онлайн их предлагали за 486 манатов, а в кассах они стоили 503 маната.

Акция продлится с 30 января по 10 марта.

Отметим, что приобретенные в рамках акции билеты не подлежат обмену или возврату. По этим классам на счет добавят баллы "mile". Из-за ограниченности мест, оформление должно производиться заранее. При приобретении данных билетов срок пребывания за рубежом не должен превышать один месяц.