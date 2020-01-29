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AZAL временно приостановил полеты в США

​AZAL временно приостановил полеты в США

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не будут выполнять рейсы из Баку в Нью-Йорк в феврале.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Рейсы временно приостановлены из-за низкого спроса и возобновятся в марте.

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