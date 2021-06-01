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AZAL увеличивает количество рейсов в Москву

AZAL увеличивает количество рейсов в Москву В расписании национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) увеличивается количество специальных рейсов по направлению из Баку в Москву (аэропорт «Домодедово») и обратно.
Инфраструктура
1 июня 2021 г. 15:14
AZAL увеличивает количество рейсов в Москву

В расписании национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) увеличивается количество специальных рейсов по направлению из Баку в Москву (аэропорт «Домодедово») и обратно.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии», с 14 июня к двум еженедельным рейсам (по средам и воскресеньям) добавится еще один рейс – по понедельникам.

Билеты на данные рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании: www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

Отметим, что к перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам авиарейса Баку-Москва следует:

  • иметь право въезда на территорию России. Правила въезда в РФ в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-russia;

  • получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, представлен на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics.

Пассажирам рейса по направлению Москва-Баку следует:

  • проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan;

  • получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется указание QR-кода, он будет проверяться на стойках регистрации. С перечнем российских клиник также можно ознакомиться по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-russia. По мере расширения сети партнерских клиник список будет пополняться.

Пассажирам следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

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Версия на английском языке AZAL increases frequency of flights to Moscow
Версия на азербайджанском языке AZAL Moskva istiqamətində uçuşların sayını artırır

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