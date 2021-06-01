AZAL увеличивает количество рейсов в Москву

AZAL увеличивает количество рейсов в МосквуВ расписании национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) увеличивается количество специальных рейсов по направлению из Баку в Москву (аэропорт «Домодедово») и обратно.
получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется указание QR-кода, он будет проверяться на стойках регистрации. С перечнем российских клиник также можно ознакомиться по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-russia. По мере расширения сети партнерских клиник список будет пополняться.
Пассажирам следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.