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    ​AZAL рассмотрит возможность выполнения в будущем авиарейса Баку-Вена

    Austrian Airlines 11 декабря осуществит последний полет из Баку в Вену

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в будущем может осуществлять ликвидированный компанией Austrian Airlines авиарейс по маршруту Баку-Вена-Баку.

    Как сообщили Report в AZAL, в случае если появится возможность выполнять полеты в указанном направлении, авиакомпания воспользуется этим: "Компания Austrian Airlines ликвидировала полеты в этом направлении из-за нерентабельности. AZAL не видит сейчас возможности осуществлять выгодные полеты в данном направлении. Однако если в будущем появится такая возможность, авиакомпания воспользуется этим".

    Отметим, что компания AustrianAirlines ликвидировала авиарейс Вена-Баку-Вена. Последний полет из Баку в Вену будет выполнен 11 декабря. 

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