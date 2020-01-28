​AZAL: Пассажиры смогут сдать билеты без штрафа из-за ситуации в Китае

Из-за эпидемиологической ситуации в Китае пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) до 28 марта, смогут изменить даты полета или вернуть билеты без штрафных санкций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

По вопросам возврата билетов следует обращаться в авиакассы или связаться со службой поддержки по электронному адресу callcenter@azal.az или на сайте: https://help.azal.az/hc/az/requests/new.

Кроме того, AZAL ежегодно с февраля временно прекращает выполнение авиарейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку. Это объясняется низким спросом из-за праздников в этой стране. Таким образом, как и в предыдущие годы, с февраля рейсы в столицу Китая будут приостановлены и будут возобновлены начиная с 8 марта.