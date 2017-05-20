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    AZAL задержал вылет авиарейса Баку-Анкара из-за болезни пассажира

    У одной из пассажирок возникли боли в сердце

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сегодня задержало вылет авиарейса Баку-Анкара, назначенного на 16:00.

    Об этом Report сообщили в Международном аэропорте Гейдар Алиев.

    Сообщается, что причиной задержки рейса стало возникновение боли в сердце у одной из пассажирок лайнера. По этой причине вылет самолета был отложен.

    Ожидается отправление рейса в 18:00.

    Отметим, что фотографиями в социальной сети Facebook поделился главный редактор газеты "Йени Мусават" Рауф Арифоглу.

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