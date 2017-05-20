AZAL задержал вылет авиарейса Баку-Анкара из-за болезни пассажира

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сегодня задержало вылет авиарейса Баку-Анкара, назначенного на 16:00.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорте Гейдар Алиев.

Сообщается, что причиной задержки рейса стало возникновение боли в сердце у одной из пассажирок лайнера. По этой причине вылет самолета был отложен.

Ожидается отправление рейса в 18:00.

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