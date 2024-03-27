AYNA: В праздничные дни выполнено более 2 400 рейсов

В Азербайджане с автовокзалов и автобусных станций в период с 18 по 26 марта было выполнено 2 416 автобусных рейсов, перевезено 64 296 пассажиров.

В Азербайджане с автовокзалов и автобусных станций в период с 18 по 26 марта было выполнено 2 416 автобусных рейсов, перевезено 64 296 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В агентстве отметили, что в праздничные дни все автовокзалы и автостанции работали в усиленном режиме. Если в обычные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса в рейс выходило около 200 автобусов, то в указанные даты на линии было выпущено более 150 дополнительных автобусов, организовано более 240 дополнительных рейсов.