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AYNA: В праздничные дни выполнено более 2 400 рейсов

AYNA: В праздничные дни выполнено более 2 400 рейсов В Азербайджане с автовокзалов и автобусных станций в период с 18 по 26 марта было выполнено 2 416 автобусных рейсов, перевезено 64 296 пассажиров.
Инфраструктура
27 марта 2024 г. 16:13
AYNA: В праздничные дни выполнено более 2 400 рейсов

В Азербайджане с автовокзалов и автобусных станций в период с 18 по 26 марта было выполнено 2 416 автобусных рейсов, перевезено 64 296 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В агентстве отметили, что в праздничные дни все автовокзалы и автостанции работали в усиленном режиме. Если в обычные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса в рейс выходило около 200 автобусов, то в указанные даты на линии было выпущено более 150 дополнительных автобусов, организовано более 240 дополнительных рейсов.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Bayram günlərində 2 400-dən çox reys həyata keçirilib

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