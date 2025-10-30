AYNA: Подземную автостоянку на площади Азадлыг закроют на праздники

В связи с парадом, который будет организован в столице в честь 8 Ноября – Дня Победы, деятельность подземной автостоянки на площади Азадлыг будет временно приостановлена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Сообщается, что с 3 по 9 ноября во время подготовки к параду Победы и в праздничный день подземная стоянка не будет функционировать.