    Инфраструктура
    • 30 октября, 2025
    • 17:18
    AYNA: Подземную автостоянку на площади Азадлыг закроют на праздники

    В связи с парадом, который будет организован в столице в честь 8 Ноября – Дня Победы, деятельность подземной автостоянки на площади Азадлыг будет временно приостановлена.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Сообщается, что с 3 по 9 ноября во время подготовки к параду Победы и в праздничный день подземная стоянка не будет функционировать.

    День Победы Путь к Победе площадь Азадлыг автостоянка
