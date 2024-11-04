AYNA: На Дороге Победы началась установка электронных весов

На Дороге Победы Физули-Шуша начаты работы по установке электронных весов.

На Дороге Победы Физули-Шуша начаты работы по установке электронных весов.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель департамента грузоперевозок Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Субхан Абилов в ходе медиа-тура в Единый центр мониторинга электронных весов.

По его словам, проект установки электронных весов на дорогах общего пользования в Азербайджане планируется завершить к концу 2026 года.

Абилов отметил, что установка электронных весов уже завершена на 3-х участках на трассе Баку-Губа-госграница с Россией и на одном участке на трассе Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией. На сегодняшний день установлено 6 электронных весов, всего планируется установить 51 весы на 31 участке, сказал он.