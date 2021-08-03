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Автобусы №161 в Баку переводят на BakıKart

Автобусы №161 в Баку переводят на BakıKart С завтрашнего дня автобусы, курсирующие по регулярному маршруту № 161 в столице, будут интегрированы в систему Bakıkart.
Инфраструктура
3 августа 2021 г. 11:40
Автобусы №161 в Баку переводят на BakıKart

С завтрашнего дня автобусы, курсирующие по регулярному маршруту № 161 в столице, будут интегрированы в систему Bakıkart.

Об этом сообщил Report председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вусал Керимли.

Он отметил, что на сегодняшний день на 69% регулярных маршрутных автобусах оплата производится посредством Bakıkart.

Для удобства пассажиров в маркетах OBA вдоль маршрута по указанным ниже адресам установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart.

- Ул. Ибиша Мамедова 2А (поселок Говсан);

- Говсанское шоссе (поселок Говсан);

- Ул. Эльмана Гасымова 113 (поселок Говсан);

- Ул. Октая Шабанова (поселок Говсан);

- Ул. Ильгара Ахлиманова (поселок Говсан);

- Ул. Эльчина Мамедова 4 (поселок Говсан);

- Поселок Деде Горгуд;

- Ул. Ильхама Шукурова. (Сураханский район);

- Улица Баландина. (Сураханский район);

- Ул. А. Рзаева, проезд 1849 (Сураханский район).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 161 nömrəli marşrut xəttində ödəniş “BakıKart”la olacaq

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