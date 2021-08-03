Автобусы №161 в Баку переводят на BakıKart

С завтрашнего дня автобусы, курсирующие по регулярному маршруту № 161 в столице, будут интегрированы в систему Bakıkart.
Об этом сообщил Report председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вусал Керимли.
Он отметил, что на сегодняшний день на 69% регулярных маршрутных автобусах оплата производится посредством Bakıkart.
Для удобства пассажиров в маркетах OBA вдоль маршрута по указанным ниже адресам установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart.
- Ул. Ибиша Мамедова 2А (поселок Говсан);
- Говсанское шоссе (поселок Говсан);
- Ул. Эльмана Гасымова 113 (поселок Говсан);
- Ул. Октая Шабанова (поселок Говсан);
- Ул. Ильгара Ахлиманова (поселок Говсан);
- Ул. Эльчина Мамедова 4 (поселок Говсан);
- Поселок Деде Горгуд;
- Ул. Ильхама Шукурова. (Сураханский район);
- Улица Баландина. (Сураханский район);
- Ул. А. Рзаева, проезд 1849 (Сураханский район).