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    Автобусный рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск открывается с сентября

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ С 13 сентября этого года откроется автобусный рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск из Бакинского международного автовокзального комплекса (BBAK).

    Как сообщает Report, автобусы будут отбывать каждый четверг в 17:00.

    Время прибытия автобуса в Кисловодск - 9:00 следующего дня. Автобус отправляется из Кисловодска в воскресенье в 12:00, а из Ессентуков - в 13:00.

    Стоимость билета в одном направлении составляет 70 манатов.

    Билеты на рейсы Баку-Ессентуки-Кисловодск можно приобрести в кассах и онлайн. Дети в возрасте до 5 лет провозятся бесплатно (отдельное место не занимается), с 5 до 10 лет оплачивается 50% стоимости билета.

    По просьбе пассажиров предоставляется место для детей в возрасте до 5 лет за полцены.

    В случае плотного потока пассажиров может быть открыт дополнительный рейс.

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