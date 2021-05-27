Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены

"По многочисленным обращениям наших пассажиров из Нахчывана принимаются соответствующие меры по возобновлению автобусных рейсов в автономную республику".

"По многочисленным обращениям наших пассажиров из Нахчывана принимаются соответствующие меры по возобновлению автобусных рейсов в автономную республику".

Как сообщает Report, об этом рассказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

"В скором времени поездки в автономную республику будут возобновлены", - отметила она.

Напомним, что ранее на пресс-конференции Аллахъярова заявила, что возобновление автобусных пассажирских перевозок из Баку в Нахчыван пока не планируется.