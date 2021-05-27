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Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены 

Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены  "По многочисленным обращениям наших пассажиров из Нахчывана принимаются соответствующие меры по возобновлению автобусных рейсов в автономную республику".
Инфраструктура
27 мая 2021 г. 17:36
Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены 
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"По многочисленным обращениям наших пассажиров из Нахчывана принимаются соответствующие меры по возобновлению автобусных рейсов в автономную республику".

Как сообщает Report, об этом рассказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

"В скором времени поездки в автономную республику будут возобновлены", - отметила она.

Напомним, что ранее на пресс-конференции Аллахъярова заявила, что возобновление автобусных пассажирских перевозок из Баку в Нахчыван пока не планируется.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan Naxçıvana avtobus reysləri bərpa ediləsi oldu

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