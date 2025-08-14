О нас

Инфраструктура
14 августа 2025 г. 14:46
Автобусные маршруты из Хырдалана в Сумгайыт и Новханы полностью обновлены

Автобусный парк на маршрутах №523 и №535, соединяющих город Хырдалан с Сумгайытом и Новханы, полностью обновлен современными транспортными средствами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Всего автобусный парк обновлен 31 новым автобусом марки "Isuzu" 2025 года выпуска.

Транспортные средства работают на сжатом природном газе и дизельном топливе. Из общего количества новых автобусов 16 единиц будут курсировать между Сумгайытом и Хырдаланом, а 15 автобусов обеспечат сообщение между Хырдаланом и Новханы.

Версия на азербайджанском языке Xırdalandan Sumqayıta və Novxanıya hərəkət edən avtobuslar yenilənib

