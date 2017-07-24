Авиакомпания Silk Way приступила к эксплуатации нового самолета

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский бизнес-оператор Silk Way Business Aviation приступил к эксплуатации второго самолета Airbus ACJ319. Как сообщает Report со ссылкой на Bizavnews, самолет доступен для выполнения чартерных рейсов и внесен в сертификат эксплуатанта.

Для SW Business Aviation это второй самолет данного типа. В октябре прошлого года компания в партнерстве с AZAL Azerbaijan Airlines приступила к совместной эксплуатации Airbus Corporate Jet ACJ319 (4K-8888). 4K-8888 разделен на три зоны (салон первого пассажира, конференц-зал и бизнес-класс для сопровождающих лиц) и позволяет разместить 55 пассажиров.

В настоящее время SW Business Aviation эксплуатирует почти всю линейку самолетов Gulfstream, среди которых модели G550, G650, G450, G200 и G280. Последние 4 модели компания предлагает для выполнения чартерных перевозок.