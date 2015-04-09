​Авиарейс Новосибирск-Лянкяран откроется летом

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Региональная авиакомпания "Ангара" (входит в ГК "Истлэнд") планирует в рамках летнего расписания организовать регулярное авиасообщение между Новосибирском и азербайджанским городом Лянкяран.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель директора компании по продажам и маркетингу Константин Нестеренко.

"Формируется чартерная программа рейсов из Иркутска в Японию, а также идет подготовка к выполнению рейсов Новосибирск-Лянкяран в период летней навигации 2015 года", — сказал он.

Кроме того, "Ангара" проходит аккредитацию в государственных структурах Китая для открытия чартерного авиасообщения, добавил замдиректора.

"В настоящее время мы прорабатываем вопрос запуска международных чартерных рейсов в Китай, Южную Корею, Японию и Азербайджан. Это позволит нам расширить сотрудничество в сфере туризма и в сегменте деловых перевозок", — говорится в пресс-релизе "Ангары" со ссылкой на К.Нестеренко.

В пресс-службе компании агентству уточнили, что обслуживать новые направления будут современные самолеты Ан-148-100 вместимостью 75 человек.