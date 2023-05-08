Астрахань и Азербайджан могут сотрудничать в сфере кораблестроения

Астраханская область может значительно расширить сотрудничество с Азербайджаном благодаря судостроительству и услугам по ремонту судов.

Астраханская область может значительно расширить сотрудничество с Азербайджаном благодаря судостроительству и услугам по ремонту судов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаил Кабаков заявил в Астрахани в ходе конференции "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы", приуроченной к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

По словам М. Кабакова, министр промышленности области осенью прошлого года был в Азербайджане. "В ходе встречи в Баку с руководством Каспийского морского пароходства обсуждались вопросы строительства судов и кооперации в этом", - сказал он.

По словам замминистра, переговоры были затем продолжены в Астрахани., что говорит об интересе сторон.

"Мы видим возможности нашей кооперации: на астраханских верфях могут строиться корпуса судов, а их достройку можно будет выполнять уже на судостроительных предприятиях Азербайджана", - сказал М. Кабаков.