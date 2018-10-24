ASCO и Columbia Shipmanagement учредят совместное предприятие

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) и Columbia Shipmanagement создают совместное предприятие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пароходство.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан между председателем структуры Рауфом Велиевым и директором Columbia Shipmanagement Генрихом Шуллером.

Стороны договорились продолжить переговоры о создании совместного предприятия и разработке необходимых технико-экономических документов.

Отметим, что ASCO и Columbia Shipmanagement тесно сотрудничают между собой. Моряки ASCO и студенты Азербайджанской государственной морской академии в настоящее время проходят стажировки на кораблях этой международной компании. В проекте смогут принять участие более 20 моряков в течение года.