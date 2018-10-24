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    ASCO и Columbia Shipmanagement учредят совместное предприятие

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) и Columbia Shipmanagement создают совместное предприятие.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пароходство.

    Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан между председателем структуры Рауфом Велиевым и директором Columbia Shipmanagement Генрихом Шуллером.

    Стороны договорились продолжить переговоры о создании совместного предприятия и разработке необходимых технико-экономических документов.

    Отметим, что ASCO и Columbia Shipmanagement тесно сотрудничают между собой. Моряки ASCO и студенты Азербайджанской государственной морской академии в настоящее время проходят стажировки на кораблях этой международной компании. В проекте смогут принять участие более 20 моряков в течение года.

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