Аренда велосипедов в Баку за год выросла почти в девять раз
Инфраструктура
- 12 марта, 2026
- 11:41
В Баку микромобильные средства передвижения (электросамокаты, велосипеды и т.д.) в феврале арендовали 219 412 раз, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2025 года.
Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Согласно данным, число пользователей таких средств составило 110 658 человек, что в 2,2 раза больше, чем в феврале 2025 года.
Наиболее заметный рост зафиксирован в аренде велосипедов: количество заказов увеличилось в 8,8 раза - с 7 349 (февраль 2025 года) до 64 339 (февраль 2026 года).
За месяц пользователи микромобильного транспорта проехали более 434 тыс. км, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
