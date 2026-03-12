Аренда велосипедов в Баку за год выросла почти в девять раз

Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Инфраструктура
    • 12 марта, 2026
    • 11:41
    В Баку микромобильные средства передвижения (электросамокаты, велосипеды и т.д.) в феврале арендовали 219 412 раз, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2025 года.

    Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

    Согласно данным, число пользователей таких средств составило 110 658 человек, что в 2,2 раза больше, чем в феврале 2025 года.

    Наиболее заметный рост зафиксирован в аренде велосипедов: количество заказов увеличилось в 8,8 раза - с 7 349 (февраль 2025 года) до 64 339 (февраль 2026 года).

    За месяц пользователи микромобильного транспорта проехали более 434 тыс. км, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Последние новости

    12:28

    Антимонопольное агентство предупредило о рисках покупок через соцсети

    Бизнес
    12:23

    Франсиско Гамбоа: Коста-Рика поддерживает кандидатуру Ребеки Гринспен на пост Генсека ООН

    Другие страны
    12:21

    Представитель ООН высоко оценила мирные усилия президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:20

    На авиазаводе в РФ пострадали семь человек из-за опрокинутого оборудования

    В регионе
    12:19

    ЦБА внедряет механизм добровольного ограничения на дистанционное кредитование

    Финансы
    12:17

    Анаклаудия Россбах: Азербайджан делает ставку на создание качественной городской среды

    Внешняя политика
    12:16

    Россия доставит гуманитарную помощь Ирану через Азербайджан

    В регионе
    12:13
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 6 человек

    Внешняя политика
    12:07

    Биржевые цены на газ в Европе повысились на 4%

    Энергетика
