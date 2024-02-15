АНТА: Количество маршрутных линий в Баку должно сократиться до 100

180 действующих в Баку маршрутных линий охватывают 81-82% населения.

180 действующих в Баку маршрутных линий охватывают 81-82% населения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления азербайджанского агентства наземного транспорта (АНТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, это свидетельствует о том, что оставшиеся 20% населения фактически вынуждены пользоваться личными автомобилями: "В рамках оптимизации маршрутов предполагается сократить их количество, а за счет оставшихся линий маршрутов планируется охватить большую территорию и население".

A.Рзаев, основываясь на расчетах, сказал, что количество автобусных маршрутных линий в Баку должно сократиться до 100, при этом количество автобусов должно увеличиться: "Среднее количество автобусов, следующих по общим маршрутным линиям, должно увеличиться".

В АНТА уже подготовлена новая маршрутная сеть Баку: "В новой маршрутной сети охват превысит 92-93%".