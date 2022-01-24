О нас
Report Georgia
Аудио новости

Анар Рзаев: Автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории сыграют важную роль в гуманитарной интеграции

Анар Рзаев: Автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории сыграют важную роль в гуманитарной интеграции Запуск первых автобусных маршрутов на освобожденные от оккупации территории сыграет важную роль в социальной, экономической и гуманитарной интеграции этих территорий.
Инфраструктура
24 января 2022 г. 06:57
Анар Рзаев: Автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории сыграют важную роль в гуманитарной интеграции

Запуск первых автобусных маршрутов на освобожденные от оккупации территории сыграет важную роль в социальной, экономической и гуманитарной интеграции этих территорий.

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытии первого регулярного автобусного маршрута на освобожденные от оккупации территории заявил начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

Он отметил, что сперва начали действовать два рейса в Шушу, два рейса в Агдам и 4 четыре рейса из Ахмедбейли.

«Билеты продаются по всем маршрутам. Активность достаточно высокая. Продажа билетов продолжается. Путь до Шуши 6 часов 30 минут, до Агдама - 6 часов. Для посещения (городов) Шуша и Агдам выделяется два часа, чтобы можно было погулять там. После этого автобус вернется с теми же пассажирами.

Рейсы в Шушу будут выполняться по субботам и воскресеньям», - заявил А.Рзаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Rzayev: “Azad edilən ərazilərə avtobus reysləri humanitar inteqrasiyada mühüm rol oynayacaq”

Другие новости из категории

Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Полиция начала рейды по незаконным парковкам в Баку
Полиция начала рейды по незаконным парковкам в Баку
23 января 2022 г. 19:02
Запущены регулярные автобусные маршруты в направлении Агдама
Запущены регулярные автобусные маршруты в направлении Агдама
23 января 2022 г. 14:37
Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли более чем на 2%
Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли более чем на 2%
22 января 2022 г. 15:52
Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 3%
Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 3%
22 января 2022 г. 11:45
ANAMA провела тренинги для пассажирских перевозчиков в Шушу и Агдам
ФотоANAMA провела тренинги для пассажирских перевозчиков в Шушу и Агдам
21 января 2022 г. 17:55
В Зангилане создан пункт обслуживания Азерсу
ФотоВ Зангилане создан пункт обслуживания "Азерсу"
21 января 2022 г. 16:35
Заработал сайт по организации поездок в Карабах
Заработал сайт по организации поездок в Карабах
21 января 2022 г. 13:54
Обнародована ситуация на дорогах Азербайджана 
Обнародована ситуация на дорогах Азербайджана 
21 января 2022 г. 11:35
В Баку пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
ФотоВ Баку пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
21 января 2022 г. 10:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi