Анар Рзаев: Автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории сыграют важную роль в гуманитарной интеграции

Запуск первых автобусных маршрутов на освобожденные от оккупации территории сыграет важную роль в социальной, экономической и гуманитарной интеграции этих территорий.

Запуск первых автобусных маршрутов на освобожденные от оккупации территории сыграет важную роль в социальной, экономической и гуманитарной интеграции этих территорий.

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытии первого регулярного автобусного маршрута на освобожденные от оккупации территории заявил начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

Он отметил, что сперва начали действовать два рейса в Шушу, два рейса в Агдам и 4 четыре рейса из Ахмедбейли.

«Билеты продаются по всем маршрутам. Активность достаточно высокая. Продажа билетов продолжается. Путь до Шуши 6 часов 30 минут, до Агдама - 6 часов. Для посещения (городов) Шуша и Агдам выделяется два часа, чтобы можно было погулять там. После этого автобус вернется с теми же пассажирами.

Рейсы в Шушу будут выполняться по субботам и воскресеньям», - заявил А.Рзаев.