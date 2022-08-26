Али Асадов: Новые реалии создают хорошие возможности для разблокирования транспортных коммуникаций

26 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики.

26 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в качестве гостя на заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров.

Выступив на заседании, премьер-министр Али Асадов заявил, что Азербайджан имеет тесные двусторонние взаимоотношения и экономическое сотрудничество почти со всеми странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Было отмечено, что в основе этих отношений лежат принципы взаимного уважения территориальной целостности, национального суверенитета и учета интересов друг друга.

По словам премьер-министра, именно сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга является ключевым гарантом долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития.

Было подчеркнуто, что Азербайджан проводит стратегический курс, нацеленный на обеспечение сотрудничества, мира и формирование устойчивой системы безопасности в региональном и глобальном масштабе.



«В этом контексте мы поощряем мир и диалог, и вносим ценный вклад в развитие сотрудничества в евразийском регионе», - сказал премьер-министр.

По его словам, находясь на перекрестке между Европой и Азией, Азербайджан вместе с партнерами по региону участвует в целом комплексе инициатив и проектов, направленных на развитие транспортных коммуникаций, усиление региональной и континентальной торговли.

Обратив внимание участников заседания на показатели развития Азербайджана, А.Асадов сказал, что, несмотря на негативные тенденции в глобальной экономике, по итогам шести месяцев 2022 года в стране зафиксированы хорошие темпы экономического роста. Так, за 6 месяцев нынешнего года экономический рост составил 6,2%. Ненефтяная экономика выросла на 9,6%. Значительно увеличилась и внешняя торговля – более чем на 70%. Экспорт азербайджанских товаров вырос более чем вдвое, ненефтяной экспорт – на 25%.

Было отмечено, что Азербайджан инвестировал и продолжает инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры для реализации проектов по созданию международных транспортных и логистических коридоров.

Подчеркнуто, что Азербайджан является важным звеном целого ряда проектов, таких как международные транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и др.

«Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию нашей страны по различным маршрутам. Только за 6 месяцев текущего года объемы транзитных перевозок посредством различных коридоров выросли более чем на 50%. Увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международный морской торговый порт Алят на Каспии. Инфраструктура порта позволяет переваливать до 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч TEU-контейнеров в год. Тем не менее, рост грузопотока и связанные с этим прогнозы требуют увеличения его пропускной способности. Учитывая это, мы заложили вторую фазу увеличения перевалочных мощностей порта до 25 млн. тонн грузов и 500 тысяч TEU-контейнеров», - сказал премьер-министр.

Было доведено до внимания, что Азербайджан готов и дальше создавать все условия, чтобы партнеры по ЕАЭС могли использовать транзитный потенциал страны.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество в рамках транспортных проектов, соединяющих страны и континенты, внесет вклад в стабильное, благополучное, достойное и прогнозируемое будущее на всем евразийском пространстве.

«Данный тезис подкрепляется новыми реалиями, возникшими в регионе, которые создают хорошие возможности для разблокирования транспортных коммуникаций, а также открытия новых транспортных и торговых путей», - добавил премьер-министр.