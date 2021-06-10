Airbus: Мировая авиация не сможет перейти на водород до 2050 года

Большинство авиалайнеров будут полагаться на традиционные реактивные двигатели, по крайней мере до 2050 года. При этом использование водорода с нулевым уровнем выбросов будет ограничено региональными самолетами и самолетами малой дальности.

Большинство авиалайнеров будут полагаться на традиционные реактивные двигатели, по крайней мере до 2050 года. При этом использование водорода с нулевым уровнем выбросов будет ограничено региональными самолетами и самолетами малой дальности.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила Airbus официальным лицам Европейского Союза на своем брифинге.

Производитель самолетов стал ведущим лидером отрасли в области разработки водородных двигателей, заявив, что к 2035 году планирует создать первый в мире коммерческий самолет с нулевым уровнем выбросов. Публично не сообщается, будет ли эта технология готова к следующему важному этапу для европейской авиационной отрасли — замене среднемагистрального лайнера Airbus А320 в 2030-х гг., но февральский брифинг для официальных лиц ЕС, похоже, исключил такую возможность.

«Водородные самолеты с нулевым уровнем выбросов будут в первую очередь ориентированы на региональные и маломагистральные варианты с 2035 года. Это означает, что текущие и будущие интеграции высокоэффективных газовых турбин по-прежнему потребуются по мере приближения к 2050 году, особенно для дальнемагистральных операций», — говорится в презентации.

«Еще не решено, на какой сегмент рынка будет ориентирован первый самолет с нулевым уровнем выбросов», — заявил 10 июня представитель Airbus, отказавшись от дальнейших комментариев по поводу февральского брифинга.

Возможные пути к замене A320 уже являются предметом обсуждения, поскольку конкурирующая с Airbus американская компания Boeing размышляет о том, как укрепить на рынке конкурирующий 737 MAX, а производители двигателей сосредотачиваются на разработке новых высокоэффективных газовых турбин.

Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун на прошлой неделе исключил использование водорода в значительных масштабах до 2050 года.

В июне прошлого года Франция объявила об увеличении финансирования авиационного исследовательского органа CORAC, включая 1,5 млрд евро в течение трех лет на такие технологии, как водород. Министерство финансов перечислило пять ключевых целей для инвестиций, включая преемника «рабочей лошадки» Airbus A320, который, по заявлению ведомства, будет использовать водород вместо современных газовых турбин и будет введен в эксплуатацию в период между 2033 и 2035 гг..

Как сообщалось ранее, прошлой осенью Airbus показал концепты водородных пассажирских самолетов. Все три концепта имеют общее кодовое название ZEROe (от англ. zero emissions — нулевые выбросы).