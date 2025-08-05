Air Arabia Abu Dhabi увеличила число рейсов в Баку

Первый бюджетный авиаперевозчик столицы ОАЭ Air Arabia Abu Dhabi расширил географию полетов, увеличив частоту рейсов в Баку (Азербайджан) и Тбилиси (Грузия).

Первый бюджетный авиаперевозчик столицы ОАЭ Air Arabia Abu Dhabi расширил географию полетов, увеличив частоту рейсов в Баку (Азербайджан) и Тбилиси (Грузия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление авиакомпании.

Согласно информации, число прямых рейсов между Международным аэропортом Зайед и Международным аэропортом Гейдар Алиев в Баку увеличено до шести в неделю. Полеты будут выполняться по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С 7 августа Air Arabia Abu Dhabi также увеличит количество рейсов в Тбилиси до восьми в неделю, а по четвергам - до двух рейсов в день, что обеспечит более стабильное и удобное авиасообщение между Абу-Даби и столицей Грузии.

"Увеличение частоты рейсов в Баку и Тбилиси отражает нашу постоянную приверженность укреплению региональной сети, обеспечивая при этом больше удобства, гибкости и ценности для наших клиентов», - заявил генеральный директор Группы Адель Аль Али. "Эти два динамичных города остаются популярными как среди жителей, так и среди гостей ОАЭ. Усовершенствованное расписание не только укрепит связи в сфере туризма, но и сделает поездки более удобными и доступными".

На данный момент авиакомпания располагает парком из 12 самолетов Airbus A320. До конца года планируется ввод в эксплуатацию еще двух лайнеров в рамках стратегии роста и для удовлетворения растущего спроса на перелеты.