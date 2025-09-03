    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Инфраструктура
    • 03 сентября, 2025
    • 11:26
    Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвое

    В Азербайджане через портал biletim.az в январе-августе текущего года было продано 513 095 билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты..

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), это в 2 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

    По данным ведомства, доля билетов предварительной продажи в отчетный период составила 33,2% против 18,6% за январь-июль 2024 года.

    На портале biletim.az доступны билеты в 53 города и района по 84 направлениям. К системе подключены 382 единицы транспорта, включая 336 маршрутов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb

