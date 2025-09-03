Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвое

В Азербайджане через портал biletim.az в январе-августе текущего года было продано 513 095 билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты..

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), это в 2 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

По данным ведомства, доля билетов предварительной продажи в отчетный период составила 33,2% против 18,6% за январь-июль 2024 года.

На портале biletim.az доступны билеты в 53 города и района по 84 направлениям. К системе подключены 382 единицы транспорта, включая 336 маршрутов.