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Аэропорт Самарканда закроют на четыре дня

Аэропорт Самарканда закроют на четыре дня Международный аэропорт Самарканда не будет принимать воздушные суда с 8 по 11 ноября по техническим причинам.
Инфраструктура
2 ноября 2022 г. 10:56
Аэропорт Самарканда закроют на четыре дня

Международный аэропорт Самарканда не будет принимать воздушные суда с 8 по 11 ноября по техническим причинам.

Об этом передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана.

В городе 11 ноября пройдет саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В преддверии самого саммита пройдут заседания министров экономики и иностранных дел стран-участниц организации. Отмечается, что международный аэропорт не будет принимать самолеты в дни саммита ОТГ.

Членами Организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателей в нее также входят Венгрия и Туркменистан.

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Версия на английском языке Airport of Samarkand to be closed for four days

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