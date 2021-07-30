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Аэропорт Физули сможет принимать пассажиров после осени

Аэропорт Физули сможет принимать пассажиров после осени Аэропорт Физули станет международным аэропортом и сможет принимать самолеты массой до 400 тонн.
Инфраструктура
30 июля 2021 г. 12:07
Аэропорт Физули сможет принимать пассажиров после осени

Аэропорт Физули станет международным аэропортом и сможет принимать самолеты массой до 400 тонн.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам в Физули представитель ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Валех Амирасланов.

"Аэропорт будет введен в эксплуатацию осенью. Первый испытательный полет запланирован на 5 сентября. Но лабораторная проверка будет проведена 25 августа, до испытательного полета. Аэропорт сможет принимать пассажиров после осени этого года, поскольку следует завершить работы на территории терминала. Но взлетно- посадочные полосы будут полностью готовы в ближайшее время и будут выполнены испытательные полеты", - сказал он.

"На перроне площадью 6 тысяч квадратных метров ведутся заключительные работы. После завершения асфальтовых работ на рулежной дорожке работы будут проводиться параллельно и на перроне, где предполагается стоянка 8 воздушных судов. 60-70% работ в здании терминала на стадии завершения. Конструкции возведены, крыша покрыта. Два резервуара для воды полностью построены и проверены. Для обеспечения аэропорта электроэнергией проложены воздушная линия длиной 2,5 км и внутренний кабель мощностью 10 кВт. Для посадки самолетов установлено навигационное оборудование, а также система световой сигнализации для ночных посадок", - добавил представитель AZAL.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli aeroportu sərnişinləri bu ilin payızından sonra qəbul edə biləcək - YENİLƏNİB
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