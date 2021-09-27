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Аэропорт Амстердама сделал маски необязательными для пассажиров

Аэропорт Амстердама сделал маски необязательными для пассажиров Главный аэропорт Нидерландов - Схипхол в Амстердаме - с 25 сентября сделал ношение масок необязательным для пассажиров.
Инфраструктура
27 сентября 2021 г. 11:32
Аэропорт Амстердама сделал маски необязательными для пассажиров

Главный аэропорт Нидерландов - Схипхол в Амстердаме - с 25 сентября сделал ношение масок необязательным для пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, также воздушные ворота больше не будут требовать соблюдать дистанцию 1,5 метра между людьми, однако посоветовали пассажирам давать друг другу достаточно пространства, где это возможно.

Для путешественников, которые вылетают, новые правила будут действовать до выхода на посадку, где сканируют посадочные талоны. Перед входом в самолет маску все же потребуется надеть.

Также ее нужно будет носить пассажирам, которые прилетели в Амстердам, до момента, пока они не выйдут в зал получения багажа.

Согласно новым правилам, с 25 сентября посетить кафе и рестораны в общедоступной зоне терминала в Схипхоле смогут только люди, которые имеют действующий COVID-сертификат. Он должен подтверждать, что человек прошел вакцинацию от COVID-19, переболел коронавирусом или недавно сдал анализ и получил негативный результат.

Данные требования не распространяются на пункты общепита, которые расположены в зоне вылета с ограниченным доступом. Пройти сюда могут только пассажиры, которые прошли контроль на авиационную безопасность.

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Версия на английском языке Amsterdam airport makes wearing masks optional for passengers

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