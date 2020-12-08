ADY Express начал перевозку азербайджанского кокса

Планируется что, транспортировка таких грузов из Азербайджана в Китай продолжится и в будущем

Кокс, произведенный на НПЗ имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), уже экспортируется в Китайскую Народную Республику.

Как сообщает Report, дочерняя компания ЗАО “Азербайджанские железные дороги” - ООО ADY Express осуществляет транспортировку груза в грузинский порт Поти.

Кокс, загруженный в полувагоны на станции Кешля, транспортируется в порт Поти, где загружается на судно и доставляется морским путем в страну назначения.

Первоначально, планируется транспортировка 27 000 тонн кокса за ноябрь-декабрь 2020 года, в то время как уже в 245 вагонах перевезено 15 742 тонны грузов.

Отметим, что предоставление вагонов обеспечивают АЖД и ADY Express.

Планируется что, транспортировка таких грузов из Азербайджана в Китай продолжится и в будущем.