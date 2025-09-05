ADSEA: За ненадлежащее управление сточными водами будет налагаться штраф до 12 500 манатов

В Азербайджане за ненадлежащее управление сточными водами будет налагаться штраф в размере до 12 500 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Отмечено, что ненадлежащее и противоречащее законодательству управление сточными водами, образующимися в процессе деятельности предприятий и организаций, оказывает серьезное воздействие на окружающую среду, особенно на водные объекты. В условиях сокращения водных ресурсов и изменения климата очистка и надлежащее управление сточными водами являются не только юридическим обязательством, но и моральной ответственностью; несоблюдение установленных правил может еще больше усугубить дефицит воды и экологические риски в регионе.

Служба госконтроля предупреждает, что несоблюдение требований может повлечь за собой штраф в размере до 4 000 манатов для должностных лиц и до 12 500 манатов для юридических лиц в соответствии с КоАП. В случае значительного загрязнения водных источников лица привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с УК АР.