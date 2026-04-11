ADSEA: В Хатаинском районе заменяется поврежденная часть коллектора

На улице Рашида Багирова в Хатаинском районе Баку продолжаются ремонтно-восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм, обрушившемся из-за строительства над ним домов.

Как передает Report, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Работы на коллекторе проводятся Дирекцией строящихся объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA). В окрестностях приняты меры безопасности. В результате проведения земляных работ на глубине 9 метров была обнаружена поврежденная часть коллектора, которая будет заменена.

Созданный для обеспечения эффективного выполнения строительно-восстановительных работ штаб возглавляет председатель Госагентства водных ресурсов Заур Микаилов.

Отметим, что на данном участке 100-метровый отрезок линии, проходивший под жилыми домами, был заменен и перенесен с использованием полиэтиленовой трубы. Кроме того, старые стальные трубы диаметром 100 и 150 мм, находившиеся под аварийным зданием, демонтированы и заменены новыми полиэтиленовыми трубами диаметром 110 и 160 мм.

В связи с повышенной аварийной опасностью жители были заранее предупреждены о рисках и необходимости освободить территорию для безопасного проведения ремонтно-строительных и восстановительных работ.