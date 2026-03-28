ADSEA: В Баку и на Абшероне усилены работы по отводу дождевых вод

В связи с проливными дождями в Баку и на Абшеронском полуострове, где объем осадков достиг 104 мм (440% от месячной нормы), интенсифицированы работы по освобождению территорий от дождевых вод и направлению стоков в коллекторы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), службы подчиненных структур, в частности Объединенной службы водоснабжения крупных городов, перешли на усиленный режим работы.

Процесс управления дождевыми водами на обслуживаемых территориях крупных городов контролируется Оперативным штабом. Все обращения граждан - через Центр вызовов 955, электронные и социальные сети - координируются штабом с использованием Географических информационных систем (ГИС).

Во всех подразделениях водоканала организована непрерывная работа в сменном режиме: прочистка линий, отвод воды и ее направление в существующие коллекторы. К работам также привлечены различные технические средства для ускорения процессов.