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ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет

ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет
Инфраструктура
12 мая 2025 г. 16:14
ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет

В настоящее время на трансграничных реках, впадающих на территорию Азербайджана из соседних стран (Кура, Араз, Самур, Габырры и др.), а также на внутренних реках страны наблюдается весенне-летний паводковый период, повышение уровня воды в котором считается естественным процессом.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

В расположенных на реке Кура Шамкирском, Еникендском и Мингячевирском водохранилищах в соответствии с режимом многолетнего регулирования осуществляется сбор воды.

Переброска излишков воды из Мингячевирского водохранилища вниз по течению согласовывается с Кабинетом Министров и другими соответствующими ведомствами и находится под постоянным контролем.

В настоящее время средний уровень воды в реке Кура на 3,5 метра ниже верхней отметки защитной плотины.

В сообщении говорится, что на некоторых сайтах и в социальных сетях распространяются кадры разрушения временных дамб, установленных перед посевными площадями, разбитыми без согласования в зонах риска затопления реки Кура. Отмечается, что ситуация не представляет никакой опасности для населения, объектов инфраструктуры и населенных пунктов в этих районах. На основных защитных дамбах никакого риска не наблюдается.

"Опасений относительно угрозы наводнения в Сабирабадском и других районах в связи с повышением уровня воды в реке Кура не возникает", - добавили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке ADSEA: Kür çayında suyun səviyyəsi yüksəlib, lakin daşqın təhlükəsi yoxdur

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