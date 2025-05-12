ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет

ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет

В настоящее время на трансграничных реках, впадающих на территорию Азербайджана из соседних стран (Кура, Араз, Самур, Габырры и др.), а также на внутренних реках страны наблюдается весенне-летний паводковый период, повышение уровня воды в котором считается естественным процессом.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

В расположенных на реке Кура Шамкирском, Еникендском и Мингячевирском водохранилищах в соответствии с режимом многолетнего регулирования осуществляется сбор воды.

Переброска излишков воды из Мингячевирского водохранилища вниз по течению согласовывается с Кабинетом Министров и другими соответствующими ведомствами и находится под постоянным контролем.

В настоящее время средний уровень воды в реке Кура на 3,5 метра ниже верхней отметки защитной плотины.

В сообщении говорится, что на некоторых сайтах и в социальных сетях распространяются кадры разрушения временных дамб, установленных перед посевными площадями, разбитыми без согласования в зонах риска затопления реки Кура. Отмечается, что ситуация не представляет никакой опасности для населения, объектов инфраструктуры и населенных пунктов в этих районах. На основных защитных дамбах никакого риска не наблюдается.

"Опасений относительно угрозы наводнения в Сабирабадском и других районах в связи с повышением уровня воды в реке Кура не возникает", - добавили в агентстве.