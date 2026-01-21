Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ADSEA: Снежная погода не повлияла на водоснабжение потребителей

    Инфраструктура
    • 21 января, 2026
    • 13:09
    ADSEA: Снежная погода не повлияла на водоснабжение потребителей

    В период морозной погоды обращений по поводу замерзания или иных проблем с водяными счетчиками в колл-центр 955 и в соответствующие отделения Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) не поступало.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ADSEA.

    Согласно информации, в настоящее время серьезных проблем в системах водоснабжения и канализации, вызванных морозной погодой, не зафиксировано, услуги предоставляются в штатном режиме.

    Отметим, что ранее ADSEA призывала абонентов защищать счетчики воды и трубопроводы, размещенные на открытом воздухе, от замерзания в зимние месяцы и принимать профилактические меры.

