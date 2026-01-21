ADSEA: Снежная погода не повлияла на водоснабжение потребителей

В период морозной погоды обращений по поводу замерзания или иных проблем с водяными счетчиками в колл-центр 955 и в соответствующие отделения Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) не поступало.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ADSEA.

Согласно информации, в настоящее время серьезных проблем в системах водоснабжения и канализации, вызванных морозной погодой, не зафиксировано, услуги предоставляются в штатном режиме.

Отметим, что ранее ADSEA призывала абонентов защищать счетчики воды и трубопроводы, размещенные на открытом воздухе, от замерзания в зимние месяцы и принимать профилактические меры.