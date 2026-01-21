ADSEA: Снежная погода не повлияла на водоснабжение потребителей
Инфраструктура
- 21 января, 2026
- 13:09
В период морозной погоды обращений по поводу замерзания или иных проблем с водяными счетчиками в колл-центр 955 и в соответствующие отделения Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) не поступало.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ADSEA.
Согласно информации, в настоящее время серьезных проблем в системах водоснабжения и канализации, вызванных морозной погодой, не зафиксировано, услуги предоставляются в штатном режиме.
Отметим, что ранее ADSEA призывала абонентов защищать счетчики воды и трубопроводы, размещенные на открытом воздухе, от замерзания в зимние месяцы и принимать профилактические меры.
Последние новости
13:33
Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении достичь прочного глобального мираВнешняя политика
13:32
МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 годуЭнергетика
13:32
Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросыВнешняя политика
13:30
ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и ИорданиейМилли Меджлис
13:28
Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформациейВнутренняя политика
13:22
Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности трудаМилли Меджлис
13:21
В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологомПроисшествия
13:20
МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году до 2,5 млн баррелейЭнергетика
13:19