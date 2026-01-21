İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ADSEA: Qarlı hava su təchizatına təsir etməyib

    İnfrastruktur
    • 21 yanvar, 2026
    • 11:53
    ADSEA: Qarlı hava su təchizatına təsir etməyib

    Azərbaycanda qarlı və şaxtalı hava şəraitinə baxmayaraq, sayğaclarda baş verən donvurma və ya digər nasazlıqlarla bağlı 955 Çağrı Mərkəzinə, eləcə də aidiyyəti şöbələrə hər hansı müraciət daxil olmayıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) tabeliyində İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat verib.

    Bildirilib ki, hazırda su təchizatı və kanalizasiya sistemlərində şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar ciddi problem qeydə alınmayıb, xidmətlər adi rejimdə fəaliyyətini davam etdirir.

    Qeyd edək ki, ADSEA bundan əvvəl qış aylarında su sayğaclarının və açıq hava şəraitində yerləşən boru xətlərinin donmadan qorunması üçün abonentlərə çağırış edib, qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini tövsiyə etmişdi.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti Qarlı Hava

