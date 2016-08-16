​АБР выделит Азербайджану крупный кредит

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) рассмотрит вопрос о выделении правительству Азербайджана кредита в размере 200 млн. долларов. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу банка.

По информации, выделенные средства будут направлены на реализацию проекта железной дороги Север-Юг, а также развитие железнодорожного хозяйства Азербайджана. Сюда входит реконструкция участка железной дороги Баку-Ялама (на границе с Россией), совершенствование операционных систем и систем грузоперевозок и т.д.

В связи с этим 12-15 ноября этого года ожидается визит в Баку миссии АБР.

В заявлении банка говорится, что 12 декабря состоятся итоговые обсуждения, однако дата утверждения кредита пока неизвестна.