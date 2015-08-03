​Абид Шарифов: Прибытие первого контейнерного поезда в Азербайджан является большим событием для региона

Баку. 3 августа. REPORT. AZ/ Прибытие первого контейнерного поезда в Азербайджан является большим событием для страны и региона. Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении на церемонии встречи поезда заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов.

Он отметил, что в Азербайджане проведена большая работа по развитию морского порта Алят: "Однако я хотел бы особо выделить самый большой и значимый проект - железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Эта железная дорога обеспечивает перевозку грузов с востока в Европу. Особое внимание здесь уделено вопросам безопасности. Мы придаем большое значение строительству тоннеля под проливом Босфор в братской Турции".

"Бесперебойная доставка грузов из Китая и других стран в Европу очень важна с точки зрения безопасности. Первый поезд из Китая положит начало большому потоку грузов. Уверен, что Китай, Казахстан, Грузия и Азербайджан повысят усилия в данном направлении", - подчеркнул заместитель премьер-министра.