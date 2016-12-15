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    Абид Шарифов: На бывшей "Советской" в Баку снесено более 2 400 домов

    Заместитель премьер-министра: Территория будет озеленена, там создадут парк и проведут дороги

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "На бывшей "Советской" в Баку снесено более 2 400 домов. Переселенные люди остались довольны и выражают благодарность президенту страны".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

    Что же касается вопроса о том, как будет использована данная территория после полного сноса "Советской", А.Шарифов сказал, что распространенные в СМИ некоторые сообщения не соответствуют действительности: "На данной территории не будет построек. Территория будет озеленена, там создадут парк и проведут дороги. Дополнительных построек не будет". 

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