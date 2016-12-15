Абид Шарифов: На бывшей "Советской" в Баку снесено более 2 400 домов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "На бывшей "Советской" в Баку снесено более 2 400 домов. Переселенные люди остались довольны и выражают благодарность президенту страны".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

Что же касается вопроса о том, как будет использована данная территория после полного сноса "Советской", А.Шарифов сказал, что распространенные в СМИ некоторые сообщения не соответствуют действительности: "На данной территории не будет построек. Территория будет озеленена, там создадут парк и проведут дороги. Дополнительных построек не будет".