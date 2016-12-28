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    Авиационные администрации Азербайджана и Израиля провели переговоры

    Стороны достигли договоренности о выполнении авиакомпаниями обеих стран регулярных пассажирских и грузовых полетов

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По предложению израильской стороны 26-27 декабря 2016 года в Тель-Авиве прошли переговоры между делегациями авиационных администраций Азербайджана и Израиля.

    Как сообщили Report в пресс-службе Администрации гражданской авиации Азербайджана, в ходе переговоров стороны согласовали проект соглашения о воздушном сообщении между правительствами Азербайджана и Израиля. 

    Делегации авиационных администраций двух стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области воздушного транспорта и достигли договоренности о выполнении назначенными авиакомпаниями обеих стран регулярных пассажирских и грузовых полетов.

    В переговорах принимали участие представители авиакомпаний обеих стран.

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