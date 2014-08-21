Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет сдана в эксплуатацию в 2015 году

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ 20-я встреча азербайджано-грузинского координационного совета состоялась в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства экономики Грузии, грузинскую делегацию на встрече возглавлял министр экономики – вице-премьер Георгий Квирикашвили, азербайджанскую - министр транспорта Зия Мамедов. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся строительства участка Марабда-Карцахи железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и темпы строительных работ. Министры подчеркнули международное значение железнодорожной магистрали, а также обсудили перспективы экономического развития региона в рамках данного проекта.

Сдача железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в эксплуатацию планируется в 2015 году, а тестовый поезд пройдет по данной железнодорожной линии в конце текущего года.

Реализация данного проекта позволит соединить железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Осуществление проекта началось в 2007 году.

На начальной стадии по дороге планируется перевозить до 10 млн т. грузов, с дальнейшем увеличением грузопотоков до 25 млн.т. в ближайшей перспективе.