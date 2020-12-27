Звездный рестлер умер в 41 год

Скончался американский профессиональный рестлер (театрализованное спортивное шоу, сочетающее борьбу и работу на публику) Джон Хабер, более известный под своим сценическими псевдонимами Броди Ли в AEW или Люк Харпер в WWE.
Как передает Report, Хаберу был 41 год, его семья, друзья и коллеги испытали потрясение из-за произошедшего. Они поделились печальной новостью в социальных сетях через день после Рождества.
Фанаты рестлера решили, что он скончался из-за коронавируса. Однако его супруга Аманда сообщила в
Большую часть карьеры Хабер провел в главном рестлинг-промоушене страны и мира WWE. В марте 2020 американец подписал контракт с All Elite Wrestling.