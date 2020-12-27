О нас
Report Georgia
Аудио новости

Звездный рестлер умер в 41 год

Звездный рестлер умер в 41 год Скончался американский профессиональный рестлер (театрализованное спортивное шоу, сочетающее борьбу и работу на публику) Джон Хабер, более известный под своим сценическими псевдонимами Броди Ли в AEW или Люк Харпер в WWE.
Индивидуальные
27 декабря 2020 г. 14:35
Звездный рестлер умер в 41 год
Джон Хабер

Скончался американский профессиональный рестлер (театрализованное спортивное шоу, сочетающее борьбу и работу на публику) Джон Хабер, более известный под своим сценическими псевдонимами Броди Ли в AEW или Люк Харпер в WWE.

Как передает Report, Хаберу был 41 год, его семья, друзья и коллеги испытали потрясение из-за произошедшего. Они поделились печальной новостью в социальных сетях через день после Рождества.

Фанаты рестлера решили, что он скончался из-за коронавируса. Однако его супруга Аманда сообщила в Instagram, что причиной смерти послужили проблемы с легкими, которые не связаны с COVID-19. О заболевании спортсмена стало известно несколько недель назад.

Большую часть карьеры Хабер провел в главном рестлинг-промоушене страны и мира WWE. В марте 2020 американец подписал контракт с All Elite Wrestling.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07
Потери Армении в войне растут
Потери Армении в войне растут
20 декабря 2020 г. 23:40
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
21 декабря 2020 г. 15:49
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi