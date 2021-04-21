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Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесен

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесен Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в финском Вуокатти перенесен на март 2022 года из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).
Индивидуальные
21 апреля 2021 г. 16:33
Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесен

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в финском Вуокатти перенесен на март 2022 года из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соревнования были запланированы на декабрь 2021 года. Новые даты проведения фестиваля - 20-25 марта.

"Решение принято в связи с тем, что пандемия COVID-19 продолжает захватывать европейский континент, а трехмесячная отсрочка также позволит создать более оптимальные снежные условия на севере Финляндии, тем самым предоставив наилучшую платформу для спортсменов, занимающихся лыжным спортом и сноубордом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хоккейный турнир среди юношей состоится в декабре, как и было намечено изначально, "чтобы лучшие игроки из Европы могли принять участие в этом мероприятии", все остальные соревнования пройдут в марте.

Ожидается, что на фестивале выступят 1 800 спортсменов из 48 европейских национальных олимпийских комитетов, они будут бороться за награды в девяти спортивных дисциплинах.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Gənclər Qış Olimpiya Festivalı yenə təxirə salındı

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