Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесен

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в финском Вуокатти перенесен на март 2022 года из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в финском Вуокатти перенесен на март 2022 года из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соревнования были запланированы на декабрь 2021 года. Новые даты проведения фестиваля - 20-25 марта.

"Решение принято в связи с тем, что пандемия COVID-19 продолжает захватывать европейский континент, а трехмесячная отсрочка также позволит создать более оптимальные снежные условия на севере Финляндии, тем самым предоставив наилучшую платформу для спортсменов, занимающихся лыжным спортом и сноубордом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хоккейный турнир среди юношей состоится в декабре, как и было намечено изначально, "чтобы лучшие игроки из Европы могли принять участие в этом мероприятии", все остальные соревнования пройдут в марте.

Ожидается, что на фестивале выступят 1 800 спортсменов из 48 европейских национальных олимпийских комитетов, они будут бороться за награды в девяти спортивных дисциплинах.