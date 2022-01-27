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Женщина-борец, представляющая Азербайджан, вышла в финал престижного турнира

Женщина-борец, представляющая Азербайджан, вышла в финал престижного турнира В Красноярске стартовал турнир памяти 2-кратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.
Индивидуальные
27 января 2022 г. 15:42
Женщина-борец, представляющая Азербайджан, вышла в финал престижного турнира

В Красноярске стартовал турнир памяти 2-кратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в первый день турнира на ковер вышли два члена женской команды.

Шахана Назарова, выступающая в весовой категории до 50 кг, в первой встрече с минимальной разницей в счете (2:3) проиграла россиянке Дариме Санжеевой.

Алена Колесник, выступающая в весовой категории до 59 кг, применив прием "туше", победила россиянку Юлию Артышко. Опытная спортсменка, одолев в 1/4 финала представительницу Монголии Шовдур Баатаржав, вышла в полуфинал турнира.

В полуфинале Ю.Колесник встретилась с россиянкой Юлией Алборовой. В противостоянии представительница Азербайджана смогла одержать победу (14:1) и выйти в финал. 28 января в решающей встрече она сойдется с представительницей России Жаргалмой Тсиреновой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi nüfuzlu turnirdə finala yüksəlib

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