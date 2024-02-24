Завершился чемпионат Азербайджана по гребле

Подведены итоги первенства Азербайджана по гребле, организованного на основе календарного плана на 2024 года, утвержденного Министерством спорта и молодежи совместно с Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.
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Это самый высокий показатель на отечественных турнирах за последние годы. Занявшие призовые места были награждены дипломами и медалями.
Победители также будут включены в состав команды, которая в мае примет участие в международной регате "Кубок Президента-2024", посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.