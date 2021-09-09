Замминистра спорта РФ: У Азербайджана - хороший опыт в организации мероприятий

Интервью заместителя министра спорта России Алексея Морозова командированному в Казань сотруднику Report

Интервью заместителя министра спорта России Алексея Морозова командированному в Казань сотруднику Report.

- II Игры стран СНГ хотят организовать две страны – Азербайджан и Беларусь. И у Баку, и у Минска имеется хороший опыт по организации мероприятий. Что вы можете сказать о месте проведения очередного соревнования?

- Оба – хорошие кандидаты. Азербайджан и Беларусь приняли I и II Европейские игры. Полагаю, имеется достаточно хорошая инфраструктура и потенциальные кадры для проведения и данного соревнования на высоком уровне. Сегодня мы обсудили несколько моментов в связи с организацией мероприятия – программу и гендерный вопрос. Это на самом деле очень хорошее предложение, которое сможет повлиять на выбор страны, где пройдет соревнование. Потому что поступили предложения в связи с паралимпийскими видами спорта. Мы подробно обсудим вопрос в связи с видами спорта. В этом году определится место проведения II Игр стран СНГ.

- Могут ли в будущем Игры носить открытый характер?

- В Положении об Играх стран СНГ подразумевается, что соревнование может быть открытым. Думаю, сегодня у нас есть определенный опыт. После церемонии закрытия 11 сентября мы обобщим результаты. Мы посмотрим, какие будут предложения от участников соревнования, иностранных спортсменов. Этот вопрос обязательно будет обсужден.

- В медальном зачете лидирует Россия. Азербайджан расположился на четвертом месте после Узбекистана. Что Вы думаете о турнирной таблице?

- Я думаю, что Россия в очередной раз улучшит свою позицию, и мы не просто соберем награды. Ожидается хорошая интересная борьба. Откровенно говоря, для нас завоевание медалей не столь уж и важно. Важнее обмен мнениями. Тренерский состав встречается со сборными и спортсменами из различных стран. Нам интересен именно этот обмен мнениями.

- Вы провели два футбольных турнира среди стран СНГ под названием "Кубок Содружества". Но в дальнейшем турнир провалился. Может ли в будущем аналогичная проблема возникнуть и с организаций Игр стран СНГ?

- Футбольные команды сразу же навязывают организаторам строгую программу. Это означает, что число участников и требования к существующей инфраструктуре высокие. Как я уже сказал, сегодня нам поступило два предложения. Если будут предложения о включении футбола или других видов спорта в программу Игр стран СНГ, их рассмотрят.

- Обычно первое соревнование организуется на высоком уровне. Однако, очевидно, в связи с организацией первых Игр стран СНГ существуют определенные проблемы. Например, мы ждали, что сюда приедут министр спорта России Олег Матыцин и другие официальные лица, однако этого не произошло. С чем это связано?

- Министр был здесь сегодня утром. Вчера в рамках рабочей программы он принимал гостей, состоялась официальная церемония приветствия. Весь день он участвовал в мероприятиях. Сегодня ему пришлось уехать в связи со служебными обязанностями.

- Какие виды спорта могут быть включены в игры стран СНГ в будущем?

- Сегодня нам сказали, что есть интерес к паралимпийским видам спорта. Думаю, в программе будут активно развивающиеся виды спорта, прежде всего борьба, боевые искусства. Мы также учтем не включенные в олимпийскую программу национальные виды спорта.

- Значит, если Азербайджана примет вторые Игры стран СНГ, он может предложить включение в программу национальных видов спорта?

- Совершенно верно.