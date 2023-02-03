Zagreb Open: Азербайджанские борцы греко-римского стиля начинают борьбу

Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля начнут борьбу на Zagreb Open в Хорватии.

Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля начнут борьбу на Zagreb Open в Хорватии.

Как сообщает Report, Санан Сулейманов, выступающий в весовой категории 77 кг, встретится с Амином Яваром Кавьянинеджадом (Иран).

Из спортсменов в весовой категории 87 кг Ислам Аббасов в 1/16 финала сразится с Дэмианом фон Эйвом (Швейцария), а Мухаммед Ахмадиев с Матеем Мандичем (Хорватия).

В соревнованиях по греко-римской борьбе среди женщин Алена Колесник (59 кг) проведет первую встречу с Анастасией Ничитой (Молдова). А Элис Манолова (62 кг) вступит в борьбу с Кийоко Миракл (США).