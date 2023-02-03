О нас

Zagreb Open: Азербайджанские борцы греко-римского стиля начинают борьбу

Zagreb Open: Азербайджанские борцы греко-римского стиля начинают борьбу Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля начнут борьбу на Zagreb Open в Хорватии.
Индивидуальные
3 февраля 2023 г. 09:57
Zagreb Open: Азербайджанские борцы греко-римского стиля начинают борьбу

Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля начнут борьбу на Zagreb Open в Хорватии.

Как сообщает Report, Санан Сулейманов, выступающий в весовой категории 77 кг, встретится с Амином Яваром Кавьянинеджадом (Иран).

Из спортсменов в весовой категории 87 кг Ислам Аббасов в 1/16 финала сразится с Дэмианом фон Эйвом (Швейцария), а Мухаммед Ахмадиев с Матеем Мандичем (Хорватия).

В соревнованиях по греко-римской борьбе среди женщин Алена Колесник (59 кг) проведет первую встречу с Анастасией Ничитой (Молдова). А Элис Манолова (62 кг) вступит в борьбу с Кийоко Миракл (США).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Zaqreb Open": Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri mübarizəyə başlayır

Другие новости из категории

В прошлом году спортсмены Нахчывана завоевали 131 золотую медаль
В прошлом году спортсмены Нахчывана завоевали 131 золотую медаль
2 февраля 2023 г. 23:48
Zagreb Open: Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали
Zagreb Open: Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали
2 февраля 2023 г. 23:28
Zagreb Open: Азербайджанский борец вышел в финал
"Zagreb Open": Азербайджанский борец вышел в финал
2 февраля 2023 г. 19:46
Zagreb Open: азербайджанские борцы завоевали пять медалей в первый день турнира
Zagreb Open: азербайджанские борцы завоевали пять медалей в первый день турнира
1 февраля 2023 г. 23:33
Zagreb Open: Гаджи Алиев и Алиаббас Рзазаде вышли в финал
Zagreb Open: Гаджи Алиев и Алиаббас Рзазаде вышли в финал
1 февраля 2023 г. 18:48
Тураб Теймуров: Переговоры о продлении контракта с Формулой-1 проходят в позитивном ключе
Тураб Теймуров: Переговоры о продлении контракта с "Формулой-1" проходят в позитивном ключе
1 февраля 2023 г. 12:09
Zagreb Open: Азербайджанские борцы вольного стиля приступают к соревнованиям
Zagreb Open: Азербайджанские борцы вольного стиля приступают к соревнованиям
1 февраля 2023 г. 10:10
Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет
Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет
1 февраля 2023 г. 02:44
Рейтинг ФИДЕ: Мамедъяров и Раджабов не вошли в первую десятку
Рейтинг ФИДЕ: Мамедъяров и Раджабов не вошли в первую десятку
31 января 2023 г. 17:05
Фарид Гаибов принял известного спортсмена
ФотоФарид Гаибов принял известного спортсмена
31 января 2023 г. 00:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi