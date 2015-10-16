​Забит Самедов заключил контракт с клубом Рамзана Кадырова - ВИДЕО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Чечни Рамзан Кадыров заключил контракт с борцом К-1 азербайджанского происхождения Забитом Самедовым.

Как сообщает Report, неоднократный чемпион мира и Европы, один из легендарных борцов мира З.Самедов будет представлять на международных турнирах клуб "Ахмат". Контракт с 31-летним спортсменом подписал президент клуба Абузайд Висмуратов.

Первый бой с участием спортсмена по прозвищу "Маугли" пройдет под девизом "Грозная битва-11". Организация турнира запланирована на конец декабря.

Президент Чечни выразил уверенность, что блестящие победы З.Самедова принесут клубу славу.

Он отметил о проведении тренировок с участием "Маугли" и тренеров.

В завершении испытательных боев по четырем раундам Р.Кадыров пришел к заключению, что резкая реакция азербайджанского спортсмена дает основание предполагать, что в защите он чувствует себя хорошо.

В заявлении Report З.Самедов отметил, что испытывает чувство гордости за то, что представляет Азербайджан за рубежом в качестве профессионального спортсмена.

Кроме того, он заявил о желании участвовать в одном из клубов своей страны: "Раньше я участвовал в боях также как член белорусского клуба. Впредь буду бороться в составе клуба "Ахмат". Естественно, хотелось бы в будущем выступать в азербайджанских клубах. Но где бы я ни был, с гордостью буду представлять Азербайджан".