Забит Самедов выйдет в Грозном на бой-реванш

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский мастер K-1, боец Забит Самедов выйдет на бой-реванш с поляком Полем Словински.

Как сообщает Report, бой пройдет в Грозном в спортивном зале "Колизей".

Встреча спортсменов по прозвищу "Маугли" и "Жало" состоится 26 декабря в рамках турнира Akhmat Fight Show.

На мероприятии также будут бороться другие члены клуба Akhmat Саламу Абдурахманов, Зураб Бетергараев, Беслан Ушуков и др. Помимо этого, в тяжелом весе состоятся бои между Романом Крыкля (Украина) - Константином Глуховым (Латвия), Максимом Гришиным (Россия) - Степаном Бекавач (Хорватия).

Отметим, что во время первой встречи между Забитом Самедовым и Полем Словински, состоявшейся в 2007 году в Голландии, азербайджанский спортсмен потерпел поражение.