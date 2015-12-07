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    Забит Самедов выйдет в Грозном на бой-реванш

    Бой состоится в рамках турнира Akhmat Fight Show

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский мастер K-1, боец Забит Самедов выйдет на бой-реванш с поляком Полем Словински. 

    Как сообщает Report, бой пройдет в Грозном в спортивном зале "Колизей".

    Встреча спортсменов по прозвищу "Маугли" и "Жало" состоится 26 декабря в рамках турнира Akhmat Fight Show.

    На мероприятии также будут бороться другие члены клуба Akhmat Саламу Абдурахманов, Зураб Бетергараев, Беслан Ушуков и др. Помимо этого, в тяжелом весе состоятся бои между Романом Крыкля (Украина) - Константином Глуховым (Латвия), Максимом Гришиным (Россия) - Степаном Бекавач (Хорватия).

    Отметим, что во время первой встречи между Забитом Самедовым и Полем Словински, состоявшейся в 2007 году в Голландии, азербайджанский спортсмен потерпел поражение. 

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