Забит Самедов: Соперник предложил реванш, в будущем это предложение будет рассмотрено

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Я смотрел бои своего соперника, он был не слаб".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил кикбоксер Забит Самедов по возвращении в Баку после победы над бельгийцем Мухаммедом Маликом Синистрой.

По его словам, 33-летний бельгийский спортсмен хотел сразиться с ним еще 2 года назад: "Так получилось, что этот бой прошел в Турции. Все смотрели его и в курсе о результате. Соперник предложил реванш, в будущем это предложение будет рассмотрено".

Спортсмен, прокомментировав, что выбор места проведения боя принадлежит ему, заявил о том, что ему поступает много предложений: "Я бы не хотел, чтобы бой, проведенный в Турции, так закончился. Я бы не хотел, чтобы соперник был травмирован, хотел бы нанести ему травму сам".

З. Самедов заметил, что примет участие в турнире 23 августа, посвященном дню рождения Ахмата-Хаджи Кадырова: "Последние два года я там участвую".

Отметим, что З. Самедов встретился 14 мая с бельгийским спортсменом Мухаммедом Маликом Синистрой. Встреча, состоявшаяся в Спортивном дворце Гебзе, окончилась победой Забита во втором раунде. Соперник не смог продолжить бой из-за травмы правой ноги, и судья присудил победу Забиту Самедову.